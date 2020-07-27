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Ураган зруйнував частину стіни на кордоні США і Мексики

Техас, Понеділок 27 липня 2020 11:27
Ураган зруйнував частину стіни на кордоні США і Мексики
Фото: стіна на кордоні США і Мексики (steelguru.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Ця ділянка розташовувалася на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас

Фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції, зруйнований ударом урагану "Ханна". Ця ділянка розташовувалася на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас, він був збудований на приватні кошти.

Про це повідомляє Daily Mail.

У липні експерти піддали критиці якість загородження на цій ділянці і попередили, що він може впасти в річку Ріо-Гранде. Крім того, на цій ділянці раніше була помічена корозія.

Нагадаємо, 25 липня Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC) повідомив про формування першого в цьому році тропічного шторму над Атлантикою.

Через день стало відомо, що стихія посилилася до урагану і досягла берегів Штату.

Раніше повідомлялося, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики.

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