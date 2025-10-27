Ураган Мелісса насувається на Кубу та Ямайку: влада закликає населення евакуюватись

Ураган Мелісса рухається до Ямайки та Куби. Очікується, що він принесе повені, зсуви та штормові хвилі до регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії, що рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що він принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).
Зараз максимальна швидкість вітру сягає 220 км/год. Очікується, що він посилиться в напрямку Ямайки, де має вийти на берег у понеділок увечері або вівторок вранці.
Ймовірно, він досягне південно-східної Куби пізно ввечері у вівторок.
На Ямайці влада закликала місцевих мешканців евакуюватися до притулків. Їх у країні майже 900. У неділю ввечері прем'єр-міністр Ендрю Холнесс видав обов'язкові накази про евакуацію з Порт-Рояла в Кінгстоні та шести інших районів.
Проте деякі мешканці відмовилися сідати в евакуаційні автобуси.
У Національному центрі ураганів США очікують, що Мелісса принесе від 38 до 76 см опадів на Ямайку та південну Еспаньйолу з локальним максимумом до 101 см.
Згідно із прогнозом, на Кубі кількість опадів буде вдвічі менша.
Міністр інформації Ямайки Дана Морріс Діксон заявила, що Карибське агентство з надзвичайних ситуацій готове надати допомогу, і кілька міжнародних партнерів вже пообіцяли підтримку.
У вересні на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.
У місцевостях, які потерпали від урагану, організували пошуково-рятувальні групи, також відкрили притулки для постраждалих.
Сильні пориви вітру ще до початку бушування урагану спричинили відключення електроенергії для понад 1 мільйона американців у Флориді і 50 тис. у Джорджії.
Губернатори Флориди, Джорджії, Алабами, Кароліни та Вірджинії оголосили надзвичайний стан у своїх штатах.
Енергетичні об’єкти вздовж узбережжя Мексиканської затоки США скоротили роботу та евакуювали деякі виробничі майданчики.
У жовтні 2024 року Флориду накрив ураган "Мілтон".
Внаслідок стихії понад 2,2 млн будинків і підприємств були знеструмлені.
Ураган зруйнував близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними.
Відомо, що ще перед приходом "Мілтону" зі штату було евакуйовано близько 5 мільйонів осіб.