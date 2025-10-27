UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Ураган Мелісса насувається на Кубу та Ямайку: влада закликає населення евакуюватись

Ілюстративне фото: попередження про ураган на трасі у Флориді, США (Getty Imagine)
Автор: Марина Балабан

Ураган Мелісса рухається до Ямайки та Куби. Очікується, що він принесе повені, зсуви та штормові хвилі до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії, що рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що він принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Зараз максимальна швидкість вітру сягає 220 км/год. Очікується, що він посилиться в напрямку Ямайки, де має вийти на берег у понеділок увечері або вівторок вранці.

Ймовірно, він досягне південно-східної Куби пізно ввечері у вівторок.

На Ямайці влада закликала місцевих мешканців евакуюватися до притулків. Їх у країні майже 900. У неділю ввечері прем'єр-міністр Ендрю Холнесс видав обов'язкові накази про евакуацію з Порт-Рояла в Кінгстоні та шести інших районів.

Проте деякі мешканці відмовилися сідати в евакуаційні автобуси.

У Національному центрі ураганів США очікують, що Мелісса принесе від 38 до 76 см опадів на Ямайку та південну Еспаньйолу з локальним максимумом до 101 см.

Згідно із прогнозом, на Кубі кількість опадів буде вдвічі менша. 

Міністр інформації Ямайки Дана Морріс Діксон заявила, що Карибське агентство з надзвичайних ситуацій готове надати допомогу, і кілька міжнародних партнерів вже пообіцяли підтримку.

 

Руйнівні урагани в США

У вересні на американське узбережжя Флориди насунувся ураган "Хелен", він став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.

У місцевостях, які потерпали від урагану, організували пошуково-рятувальні групи, також відкрили притулки для постраждалих.

Сильні пориви вітру ще до початку бушування урагану спричинили відключення електроенергії для понад 1 мільйона американців у Флориді і 50 тис. у Джорджії.

Губернатори Флориди, Джорджії, Алабами, Кароліни та Вірджинії оголосили надзвичайний стан у своїх штатах.

Енергетичні об’єкти вздовж узбережжя Мексиканської затоки США скоротили роботу та евакуювали деякі виробничі майданчики.

У жовтні 2024 року Флориду накрив ураган "Мілтон".

Внаслідок стихії понад 2,2 млн будинків і підприємств були знеструмлені.

Ураган зруйнував близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними.

Відомо, що ще перед приходом "Мілтону" зі штату було евакуйовано близько 5 мільйонів осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКуба