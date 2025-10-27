RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ураган Мелисса надвигается на Кубу и Ямайку: власти призывают население эвакуироваться

Иллюстративное фото: предупреждение об урагане на трассе во Флориде, США (Getty Imagine)
Автор: Марина Балабан

Ураган Мелисса движется к Ямайке и Кубе. Ожидается, что он принесет наводнения, оползни и штормовые волны в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ураган Мелисса превратился в ураган 4 категории, движущийся к Ямайке и Кубе, и ожидается, что он принесет катастрофические наводнения, оползни и штормовые волны в регион, сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

Сейчас максимальная скорость ветра достигает 220 км/ч. Ожидается, что он усилится в направлении Ямайки, где должен выйти на берег в понедельник вечером или вторник утром.

Вероятно, он достигнет юго-восточной Кубы поздно вечером во вторник.

На Ямайке власти призвали местных жителей эвакуироваться в убежища. Их в стране почти 900. В воскресенье вечером премьер-министр Эндрю Холнесс издал обязательные приказы об эвакуации из Порт-Рояла в Кингстоне и шести других районов.

Однако некоторые жители отказались садиться в эвакуационные автобусы.

В Национальном центре ураганов США ожидают, что Мелисса принесет от 38 до 76 см осадков на Ямайку и южную Эспаньолу с локальным максимумом до 101 см.

Согласно прогнозу, на Кубе количество осадков будет вдвое меньше.

Министр информации Ямайки Дана Моррис Диксон заявила, что Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям готово оказать помощь, и несколько международных партнеров уже пообещали поддержку.

 

 

Разрушительные ураганы в США

В сентябре на американское побережье Флориды надвинулся ураган "Хелен", он стал одним из крупнейших в США за всю историю наблюдения.

В местностях, которые пострадали от урагана, организовали поисково-спасательные группы, также открыли приюты для пострадавших.

Сильные порывы ветра еще до начала бушевания урагана вызвали отключение электроэнергии для более 1 миллиона американцев во Флориде и 50 тыс. в Джорджии.

Губернаторы Флориды, Джорджии, Алабамы, Каролины и Вирджинии объявили чрезвычайное положение в своих штатах.

Энергетические объекты вдоль побережья Мексиканского залива США сократили работу и эвакуировали некоторые производственные площадки.

В октябре 2024 года Флориду накрыл ураган "Милтон".

В результате стихии более 2,2 млн домов и предприятий были обесточены.

Ураган разрушил около 125 домов, большинство из которых были мобильными.

Известно, что еще перед приходом "Милтона" из штата было эвакуировано около 5 миллионов человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКуба