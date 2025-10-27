Ураган Мелисса надвигается на Кубу и Ямайку: власти призывают население эвакуироваться

Ураган Мелисса превратился в ураган 4 категории, движущийся к Ямайке и Кубе, и ожидается, что он принесет катастрофические наводнения, оползни и штормовые волны в регион, сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

Сейчас максимальная скорость ветра достигает 220 км/ч. Ожидается, что он усилится в направлении Ямайки, где должен выйти на берег в понедельник вечером или вторник утром.

Вероятно, он достигнет юго-восточной Кубы поздно вечером во вторник.

На Ямайке власти призвали местных жителей эвакуироваться в убежища. Их в стране почти 900. В воскресенье вечером премьер-министр Эндрю Холнесс издал обязательные приказы об эвакуации из Порт-Рояла в Кингстоне и шести других районов.

Однако некоторые жители отказались садиться в эвакуационные автобусы.

В Национальном центре ураганов США ожидают, что Мелисса принесет от 38 до 76 см осадков на Ямайку и южную Эспаньолу с локальным максимумом до 101 см.

Согласно прогнозу, на Кубе количество осадков будет вдвое меньше.

Министр информации Ямайки Дана Моррис Диксон заявила, что Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям готово оказать помощь, и несколько международных партнеров уже пообещали поддержку.