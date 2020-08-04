Ураган Исаиас достиг побережья США

В США ураган первой категории Исаиас достиг побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы Оушн-Айл-Бич. Местные жители заранее закрыли прибрежные магазины и рестораны, а отдыхающие оставили пляжи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, ураган достиг побережья штата и теперь движется на северо-восток США со скоростью около 35 км/час. Президент США Дональд Трамп назвал ураган Исаиас "очень серьезным".

Напомним, вчера Трамп объявил чрезвычайное положение в Южной Каролине.

Кроме того, 30 июля власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения этого урагана.

Также РБК-Украина сообщало, что у берегов Багамских островов тропический шторм Исаиас перерос в ураган.