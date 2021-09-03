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Ураган "Ида" вызвал разрушительные ливни в Нью-Йорке: не менее 40 человек погибли

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США, Пятница 03 сентября 2021 04:34
Ураган "Ида" вызвал разрушительные ливни в Нью-Йорке: не менее 40 человек погибли Фото: ураган "Ида" вызвал разрушительные ливни в Нью-Йорке (twitter.com/KGPatrice)
Автор: Наталья Скороход

Ураган "Ида" вызвал разрушительные ливни в Нью-Йорке, которые затопили метро и дороги. В результате стихии погибли не менее 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На больших территориях Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута и Пенсильвании затопило подвалы, отключено электричество, повреждены крыши домов из-за ураганов и наводнений. При этом New York Times сообщает, что по меньшей мере 43 человека были убиты в результате последствий урагана "Ида".

В Нью-Йорке погибли 12 жителей, в Нью-Джерси - как минимум 23 человека.

"Среди погибших три человека были найдены мертвыми в подвале в районе Куинс города Нью-Йорка, а четыре жителя Элизабет, штат Нью-Джерси, погибли в жилом комплексе государственного значения, затопленном водой на 8 футов", - говорится в сообщении.

Критическая ситуация на дорогах, которые превратились в реки - водители оказались в ловушке. Власти заявили, что в округе Сомерсет, штат Нью-Джерси, погибли по меньшей мере четыре автомобилиста.

Полиция сообщила, что жертву в городке Мейплвуд, штат Нью-Джерси, унесло, когда он пытался убрать мусор из ливневых стоков в этом районе.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что в среду вечером в Мэриленде обрушились два торнадо, ломающие деревья: один в Аннаполисе, а другой в Балтиморе.

В Коншохокене, недалеко от Филадельфии, река Шуйлкилл затопила отели, склады и кондоминиумы, расположенные вдоль реки. По словам официальных лиц, отряды экстренных служб были вынуждены дожидаться, пока вода уйдет, перед тем как начать эвакуацию жителей.

По словам представителя округа Келли Кофрансиско, в результате урагана в пригороде Филадельфии погибли четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось о 26 погибших из-за урагана "Ида".

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