Ураган "Іда" викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку: не менше 40 людей загинули

Ураган "Іда" викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку, які затопили метро і дороги. В результаті стихії загинули не менше 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На великих територіях Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Коннектикуту і Пенсільванії затопило підвали, відключено електрику, пошкоджені дахи будинків через урагани і повені. При цьому New York Times повідомляє, що щонайменше 43 людини були вбиті в результаті наслідків урагану "Іда".

У Нью-Йорку загинули 12 жителів, в Нью-Джерсі - як мінімум 23 людини.

"Серед загиблих три людини були знайдені мертвими в підвалі в районі Квінс міста Нью-Йорка, а чотири жителі Елізабет, штат Нью-Джерсі, загинули в житловому комплексі державного значення, затопленому водою на 8 футів", - йдеться в повідомленні.

Критична ситуація на дорогах, які перетворилися на річки - водії опинилися в пастці. Влада заявила, що в окрузі Сомерсет, штат Нью-Джерсі, загинули щонайменше чотири автомобілісти.

Поліція повідомила, що жертву в містечку Мейплвуд, штат Нью-Джерсі, забрало, коли він намагався прибрати сміття зі зливових стоків в цьому районі.

Національна метеорологічна служба підтвердила, що в середу ввечері в Меріленді обрушилися два торнадо, що ламають дерева: один в Аннаполісі, а інший в Балтіморі.

У Коншохокені, недалеко від Філадельфії, Річка Шуйлкілл затопила готелі, Склади і кондомініуми, розташовані вздовж річки. За словами офіційних осіб, загони екстрених служб були змушені чекати, поки вода піде, перед тим як почати евакуацію жителів.