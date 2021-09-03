ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ураган "Іда" викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку: не менше 40 людей загинули

Новость на русском →
США, П'ятниця 03 вересня 2021 04:34
Ураган "Іда" викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку: не менше 40 людей загинули Фото: ураган " Іда " викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку (twitter.com/KGPatrice)
Автор: Наталья Скороход

Ураган "Іда" викликав руйнівні зливи в Нью-Йорку, які затопили метро і дороги. В результаті стихії загинули не менше 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На великих територіях Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Коннектикуту і Пенсільванії затопило підвали, відключено електрику, пошкоджені дахи будинків через урагани і повені. При цьому New York Times повідомляє, що щонайменше 43 людини були вбиті в результаті наслідків урагану "Іда".

У Нью-Йорку загинули 12 жителів, в Нью-Джерсі - як мінімум 23 людини.

"Серед загиблих три людини були знайдені мертвими в підвалі в районі Квінс міста Нью-Йорка, а чотири жителі Елізабет, штат Нью-Джерсі, загинули в житловому комплексі державного значення, затопленому водою на 8 футів", - йдеться в повідомленні.

Критична ситуація на дорогах, які перетворилися на річки - водії опинилися в пастці. Влада заявила, що в окрузі Сомерсет, штат Нью-Джерсі, загинули щонайменше чотири автомобілісти.

Поліція повідомила, що жертву в містечку Мейплвуд, штат Нью-Джерсі, забрало, коли він намагався прибрати сміття зі зливових стоків в цьому районі.

Національна метеорологічна служба підтвердила, що в середу ввечері в Меріленді обрушилися два торнадо, що ламають дерева: один в Аннаполісі, а інший в Балтіморі.

У Коншохокені, недалеко від Філадельфії, Річка Шуйлкілл затопила готелі, Склади і кондомініуми, розташовані вздовж річки. За словами офіційних осіб, загони екстрених служб були змушені чекати, поки вода піде, перед тим як почати евакуацію жителів.

За словами представника округу Келлі Кофрансіско, в результаті урагану в передмісті Філадельфії загинули чотири людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 26 загиблих через ураган "Іда".

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані
Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані
DAILY
Андрій Єрмак: Україна не залишиться без допомоги США, якщо Росія піде на ескалацію
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Андрій Єрмак: Україна не залишиться без допомоги США, якщо Росія піде на ескалацію