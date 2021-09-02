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Ураган "Ида" унес жизни по меньшей мере восемнадцати человек, среди них 2-летний ребенок

Автор: Сергей Пышкин

В результате штормовых наводнений из-за урагана "Ида" в США погибли по меньшей мере 18 человек. Среди них двухлетний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Число жертв возросло до, по меньшей мере, 18 человек в результате урагана, который обесточил более 150 тысяч домов в США. На юге Нью-Джерси "Ида" снесла с земли несколько домов.

Согласно информации другого СМИ CNN, одна из жертв - 86-летняя женщина, которая пряталась от катастрофы в подвале дома. Тело 70-летнего мужчины было изъято из паводка после того, как его автомобиль снесло водой. Также известно о смерти двухлетнего ребенка в Квинсе, который был объявлен пропавшим без вести.

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Соединенные Штаты Америки