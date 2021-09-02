Ураган "Іда" забрав життя щонайменше вісімнадцяти людей, серед них 2-річна дитина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Кількість жертв зросла до, щонайменше, 18 осіб внаслідок урагану, який знеструмив більше 150 тисяч будинків в США. На півдні Нью-Джерсі "Іда" знесла з землі декілька будинків.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ CNN, одна з жертв - 86-річна жінка, яка ховалася від катастрофи в підвалі будинку. Тіло 70-річного чоловіка було вилучено з паводку після того, як його автомобіль знесло водою. Також відомо про смерть дворічної дитини в Квінсі, яка була оголошена зниклою безвісти.