Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане уже достиг наивысшей, пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В сообщении ураган называют "катастрофическим". В частности, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Напомним, премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом "Дориан". Будет проводиться эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова. По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас "Дориан" находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Ураган может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек.