На Багамских островах объявили эвакуацию из-за урагана

Иллюстративное фото: ураган (Pixabаy)

Жителей эвакуируют во внутренние районы острова

Премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом "Дориан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на акканут премьер-министра в Twitter.

Будет проводится эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова.



"Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергают себя большой опасности из-за этого очень мощного и потенциально опасного для жизни урагана, который принесет угрожающе сильные и высокие штормовые волны", - отметил Миннис.



По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас "Дориан" находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.



Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан".

Напомним, в середине июля на территорию США надвигался ураган "Барри". Тогда свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении.