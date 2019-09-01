Ураган "Доріан" посилився до самої потужної категорії

Ураган "Доріан" в Атлантичному океані вже досяг найвищої, п'ятої категорії. Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

В повідомленні ураган називають "катастрофічним". Зокрема, швидкість вітру становить 160 миль на годину (257 км/ч). В епіцентрі найближчим часом опиняться острови Абак Багамського архіпелагу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Співдружності Багамських островів Х'юберт Миннис оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням ураганом "Доріан". Буде проводитися евакуація жителів північних долин Абак на материк Абак, а так само жителів Вест-Енду, Іст-Енду і Кейта Свитинга і Уотерс-Кей в Гранд-Багаме закликали перебратися у внутрішні райони острова. За словами прем'єр-міністра, жителі острова Нью-Провіденс повинні підготуватися до тропічним штормових вітрів. Зараз "Доріан" знаходиться в більш 600 км на схід від Багамських островів.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану "Доріан".

Ураган може стати руйнівною для США за останні 30 років. У зоні небезпеки знаходиться вся Флорида, включаючи Майамі та Форт-Лодердейл, на території яких проживає близько 10 млн. чоловік.