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Ураган "Доріан" зменшився до четвертої категорії

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 19:40
Ураган "Доріан" зменшився до четвертої категорії
Ілюстративне фото: ураган (Pixabаy)

Ураган "Доріан" ослаб до четвертої категорії з п'яти можливих

Ураган "Доріан" ослаб до четвертої категорії з п'яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що "Доріан" у даний час знаходиться в 48 км на північний схід від міста Фрипорт на Багамських островах і в 177 км на схід від Уест-Палм-Біч, штат Флорида.

Також буревій все ще рухається зі швидкістю близько 1,6 км/год. Швидкість вітру усередині урагану досягає 250 км/год.

Нагадаємо, ураган "Доріан" на шляху до узбережжя Сполучених Штатів Америки пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків на островах Абак і Великий Багами. Червоний Хрест вже виділив 250 тисяч швейцарських франків (229 тисяч євро) з фонду термінової допомоги по полегшенню наслідків катастроф. Близько 500 сімей, які втратили житло, будуть забезпечені, в числі іншого, брезентом, ковдрами та посудом, а також грошовими коштами.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському штаті Південна Кароліна унаслідок урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти берегів Південної Кароліни не раніше середи.

Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків На Багамах повідомили про перші жертви урагану "Доріан"
Новини України Сполучені Штати Америкиураган
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