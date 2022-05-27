УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви

"Собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди" Не убивай!"и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне". - говорится в сообщении УПЦ.

Там добавляют, Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс для урегулирования конфликта.

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сообщают священнослужители.

И наконец в УПЦ заявляют о принятом решении относительно полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.