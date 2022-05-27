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УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви

Фото: УПЦ объявила о самостоятельности и независимости от Русской церкви (pasha)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинская православная церковь рассмотрела вопросы церковной жизни, возникшие вследствие военной агрессии против Украины. В УПЦ приняли решение о полной самостоятельности и независимости от Русской церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УПЦ.

"Собор осуждает войну как нарушение Божией заповеди" Не убивай!"и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне". - говорится в сообщении УПЦ.

Там добавляют, Собор обращается к властям Украины и властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс для урегулирования конфликта.

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сообщают священнослужители.

И наконец в УПЦ заявляют о принятом решении относительно полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.

Напомним. в Киево-Печерской Лавре будет создан мужской монастырь подчиняется предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

В середине апреля предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что почти половина монахов в Киево-Печерской Лавре хотят перейти к Православной Церкви Украины.

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УПЦ