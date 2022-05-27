УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні". - йдеться у повідомленні УПЦ.

Там додають, Собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес для врегулювання конфлікту.

"Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні", - повідомляють священослужителі.

І врешті в УПЦ заявляють про прийняте рішення щодо повної самостійності і незалежності Української Православної Церкви.