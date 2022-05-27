УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від Російської церкви

Українська православна церква розглянула питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії проти України. В УПЦ прийняли рішення про повну самостійність і незалежність від Російської церкви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УПЦ.
"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні". - йдеться у повідомленні УПЦ.
Там додають, Собор звертається до влади України та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес для врегулювання конфлікту.
"Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні", - повідомляють священослужителі.
І врешті в УПЦ заявляють про прийняте рішення щодо повної самостійності і незалежності Української Православної Церкви.
Нагадаємо. у Києво-Печерській Лаврі буде створено чоловічий монастир, підпорядкований предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.
В середині квітня предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що майже половина ченців у Києво-Печерській Лаврі хочуть перейти до Православної Церкви України.