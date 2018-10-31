Участие в Объединительном соборе примут только те архиереи, которые просили предоставить Томос, - УП ЦКП

Фото: Евстратий Зоря (УНИАН)

Митрополит УПЦ Онуфрий, который выступает против автокефалии, не примет участия в Соборе

Участие в Объединительном соборе о создании Единой украинской церкви будут принимать только те архиереи, которые выступали за предоставление Томоса для Украины. Об этом заявил епископ УПЦ КП Евстратий Зоря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление епископа в Facebook.

В частности, в интервью "Главкому" Зоря отметил, что у архиереев Московского патриархата нет оснований приходить на Собор, если они против автокефалии.

"Представим себе, что митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, которые против автокефалии и об этом заявляют, придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. С Украины? Так. Значит, скажут они, мы - члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата", - сказал епископ.

Он отметил, что именно поэтому Соборе принимают участие те архиереи, которые обратились ко Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины.

"Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха", - резюмировал епископ.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата выдвигает своего превосходителя Филарета на пост главы Единой украинской автокефальной церкви.