В УПЦ МП рассказали об отношениях с украинской властью

В Украинской православной церкви Московского патриархата рассказали об отношениях с действующей властью. Офис президента занимает равноудаленную позицию к украинским церквям.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, говорится в материале " Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется ".

По его словам, действующая власть по этому вопросу занимает равноудаленную позицию по сравнению с временами Порошенко.

"Но это если говорить о власти в целом и о позиции Зеленского. При этом мы видим фаворитизирование ПЦУ, которое идет может и с согласия Зеленского, но идет от тех людей, чиновников среднего звена, которые остались от периода Порошенко", - сказал Данилевич.