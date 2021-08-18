В УПЦ МП розповіли про стосунки з українською владою

В Українській православній церкві Московського патріархату розповіли про відносини з чинною владою. Офіс президента займає рівновіддалену позицію до українських церков.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич, йдеться в матеріалі " Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається ".

За його словами, чинна влада з цього питання займає рівновіддалену позицію порівняно з часами Порошенка.

"Але це якщо говорити про владу в цілому і про позицію Зеленського. При цьому ми бачимо фаворитизування ПЦУ, яке йде може і за згодою Зеленського, але йде від тих людей, чиновників середньої ланки, які залишилися від періоду Порошенка", - сказав Данилевич.