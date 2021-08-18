ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Отношения с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик, - ПЦУ

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 08:31
Отношения с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик, - ПЦУ Фото: архиепископ Евстратий (Зоря) (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Отношения Православной церкви Украины (ПЦУ) с Московским патриархатом зашли в тупик. УПЦ (МП) подают себя как эксклюзивную каноническую церковь и пренебрегают статусом других церквей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется".

По словам архиепископа Евстратия (Зори), по сравнению с 2018-19 годы церковная ситуация в чем-то улучшилась, в чем-то осталась неизменной, а в чем то даже ухудшилась.

"Еще больше в тупик зашли отношения с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого неприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все другие – не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане", – сказал Евстратий в комментарии РБК-Украина.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что УПЦ МП до сих пор отрицает военную агрессию со стороны России.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП ПЦУ
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется