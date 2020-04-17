УПЦ МП привезет благодатный огонь, но раздачи в аэропорту не будет

Фото: предстоятель УПЦ ПМ Онуфрий (president.gov.ua)

Благодатный огонь привезут 18 апреля

На Пасху благодатный огонь все-таки привезут в Украину, несмотря на карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно просветительский отдел Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Сообщается, что 18 апреля, несмотря на усиленные карантинные меры, планируется привоз благодатного огня в Украину. При этом в УПЦ Московского патриархата заявляют, что представители епархий смогут получить его в Свято-Воскресенском храме, который находится справа от въезда в Киево-Печерскую лавру.

"Ориентировочное время прибытия благодатного огня в указанный храм завтра около 19:00-20:00. Обращаем внимание, что в аэропорту огонь раздаваться не будет", - добавили в УПЦ МП.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что не уверен в получении благодатного огня.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса в Иерусалиме усиленный карантин, поэтому церемония схождения благодатного огня будет проводиться с ограничениями.