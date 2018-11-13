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УПЦ МП підтвердила готовність зустрітися з Порошенком, але на церковній території

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 17:17
УПЦ МП підтвердила готовність зустрітися з Порошенком, але на церковній території
Фото: МПвУ (news.church.ua)

Сьогодні Порошенко повинен був провести зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні

Українська православна церква Московського патріархату підтвердила готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком, але на церковній території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявление МПвУ.

Як відомо, за ініціативою Порошенко на 13 листопада 2018 року була запланована зустріч з єпископатом Московського патріархату в Україні в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім".

"На домовлену дату єпископат Української православної церкви зібрався в Києво-Печерській Лаврі. В цей же день було проведено екстрене засідання священного синоду Української православної церкви, який прийняв рішення скликати Собор єпископів Української православної церкви", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ МП заявили, що собор єпископів прийняв рішення зустрітися з Порошенком на території Києво-Печерської Лаври.

"Собор єпископів Української Православної Церкви підтверджує свою готовність до зустрічі з президентом України, але в церковній території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, чому сьогодні не відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з єпископатом Московського патріархату в Україні.

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