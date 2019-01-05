УПЦ МП обвинила Варфоломея в "нарушении всех канонических церковных правил"

Фото: архиепископ Климент (risu.org.ua)

В УПЦ МП заявил, что "тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол"

Подписание томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) произошло со стороны Константинопольского патриархата с "нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил". Об этом заявил в субботу глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви МП архиепископ Климент, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", - сказал он. Климент отметил.

По его словам, "согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол".

Напомним, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Варфоломеем томоса для Украины является "простой бумагой" и не обладает "канонической силой".