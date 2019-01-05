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УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил"

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 15:45
УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил"
Фото: архієпископ Климент (risu.org.ua)

В УПЦ МП заявив, що "той, хто послужить розкольникам, є сам таким, що ухилився в розкол"

Підписання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) сталося зі сторони Константинопольського патріархату з "порушенням всіх фундаментальних канонічних церковних правил". Про це заявив у суботу голова інформаційно-просвітницького відділу канонічної Української православної церкви МП архієпископ Климент, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Цей документ створений і підписаний з ігноруванням абсолютно всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, але й всі інші помісні церкви", - сказав він. Климент зазначив.

За його словами, "згідно з апостольським і отців правилами, той, хто послужить розкольникам, є сам таким, що ухилився в розкол".

Нагадаємо, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що підписання Варфоломієм томосу для України є "простий папером" і не має "канонічної силИ".

Опублікований текст томосу українською мовою Константинополь завжди буде стояти на стороні України, - Варфоломій
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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