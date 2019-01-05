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В РПЦ отреагировали на подписание томоса

Новости » Политика    05.01.2019 - 14:20
В РПЦ отреагировали на подписание томоса
Фото: Владимир Легойда (twitter.com/the_ins_ru)

В РПЦ считают, что томос был надан в "нарушении канонов"

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Варфоломеем томоса для Украины является "простой бумагой" и не обладает "канонической силой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Легойда заявил, что для православных христиан сейчас главной темой является праздник Рождества. Он добавил, что "как бы не пытались украинские политики украсть Рождество у миллионов верных" оно все равно наступит.

Также он назвал томос для Украины "просто бумагой", которая "является результатом неуместных политических и личных амбиций". В РПЦ считают, что этот документ был подписан "в нарушение канонов", поэтому не обладает "никакой канонической силой".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что после вручения томоса предстанет автокефальная Православная церковь Украины. Также президент Украины поблагодарил Варфоломея за мужество начать процесс предоставления автокефалии.

 

Константинополь всегда будет стоять на стороне Украины, - Варфоломей Текст-оригинал томоса доставлен Вселенскому патриарху
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