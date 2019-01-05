В РПЦ отреагировали на подписание томоса

Фото: Владимир Легойда (twitter.com/the_ins_ru)

В РПЦ считают, что томос был надан в "нарушении канонов"

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Варфоломеем томоса для Украины является "простой бумагой" и не обладает "канонической силой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Легойда заявил, что для православных христиан сейчас главной темой является праздник Рождества. Он добавил, что "как бы не пытались украинские политики украсть Рождество у миллионов верных" оно все равно наступит.

Также он назвал томос для Украины "просто бумагой", которая "является результатом неуместных политических и личных амбиций". В РПЦ считают, что этот документ был подписан "в нарушение канонов", поэтому не обладает "никакой канонической силой".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что после вручения томоса предстанет автокефальная Православная церковь Украины. Также президент Украины поблагодарил Варфоломея за мужество начать процесс предоставления автокефалии.