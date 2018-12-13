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УПЦ Московского патриархата назвала число отказавшихся от Собора иерархов

Новости » Общество    13.12.2018 - 15:32
УПЦ Московского патриархата назвала число отказавшихся от Собора иерархов
Фото: УПЦ МП (УНИАН)

56 архиереев отказались принимать письма с приглашениями от Варфоломея, заявили в УПЦ МП

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что уже 56 иерархов УПЦ МП отказались от участия в объединительном Соборе, который назначен на 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Сообщается, что "архиереи Украинской православной церкви (МП) продолжают возвращать послания от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашениями на объединительный Собор по адресу отправителя".

В частности, уже 56 архиереев - без учета епископов, отказались принимать письма с приглашениями.

Согласно сайту УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиерея, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

Напомним, ранее сообщалось, что Синод Украинской православной церкви Московского патриархата не разрешил своему епископата участвовать в Объединительном соборе. Решение было принято на заседании Синода УПЦ МП под председательством митрополита Онуфрия.

РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Вселенский патриарх Варфоломей может отлучить от служения епископов Украинской православной церкви Московского патриархата за отказ войти в поместную церковь.

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