УПЦ Московського патріархату назвала число ієрархів, які відмовилися від Собору

Фото: УПЦ МП (УНІАН)

56 архієреїв відмовилися приймати листи з запрошеннями від Варфоломія, заявили в УПЦ МП

В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що вже 56 ієрархів УПЦ МП відмовилися від участі в об'єднавчому Соборі, який призначений на 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Повідомляється, що "архієреї Української православної церкви (МП) продовжують повертати послання від Константинопольського патріарха Варфоломія з запрошеннями на об'єднавчий Собор за адресою відправника".

Зокрема, вже 56 архієреїв - без урахування єпископів, відмовилися приймати листи з запрошеннями.

Згідно сайту УПЦ МП, Московський патріархат має в Україні 96 єпископів: 52 правлячих архієреїв, 37 вікарних та 7 архієреїв на спочинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Синод Української православної церкви Московського патріархату не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі. Рішення було ухвалено на засіданні Синоду УПЦ МП під головуванням митрополита Онуфрія.

РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Вселенський патріарх Варфоломій може відлучити від служіння єпископів Української православної церкви Московського патріархату за відмову увійти в помісну церкву.