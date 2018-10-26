Филарет объяснил механизм перехода церквей к Единой православной церкви

Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переход общин к Единой православной церкви Московского патриархата будет происходить путем голосования

Когда будет образована единая УПЦ, значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине. Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, передает РБК-Украина.

Но, по его словам, они будут иметь право присоединиться к УПЦ: то есть они будут иметь свободный выбор.

"Никакого насилия не будет", - отметил он.

Что касается храмов и помещений, Филарет отметил, что храмы принадлежат общине.

"И если община переходит в УПЦ, то она переходит со своим храмом. Если она остается в РПЦ, то и храм остается с ними", - заявил он.

По его словам, механизм - это собрание всего прихода.

"Механизм - это собрание всего прихода. Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит этот приход будет принадлежать Российской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосует за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь. А если не будет 2/3, то остается так как есть. Если 2/3 нет, а приход находится в Московском патриархате, то она и останется в МП", - пояснил Филарет.

"Что касается лавр. Во-первых, надо знать, что все лавры находятся на территории Украины, а значит они являются украинской святыней. Но переход из Русской православной церкви в Украинскую православную церковь может быть только добровольным. То есть братия (монахи, - прим.) этих лавр должны добровольно выбрать эту церковь. Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в Украинскую православную церковь, без всякого насилия. То, что они будут в Украинской православной церкви, никакого сомнения нет", - подытожил он.

Напомним, Филарет выразил надежду, что Украина получит томос до конца года.

Филарет сообщал, что будущий глава Единой украинской поместной православной церкви будет соответствовать отдельным критериям, по которым его смогут выбрать на Обьдинительном Архиерейском соборе.