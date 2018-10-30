ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

УПЦ Киевского патриархата будет поминать в молитвах патриарха Варфоломея

Новости » Общество    30.10.2018 - 09:19
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Архиереям Киевского патриархата поручили поминать Варфоломея на богослужениях

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата будет поминать в молитвах Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение синода.

Сообщается, что синод поручил архиереям УПЦ Киевского патриархата в кафедральных соборах на богослужениях подносить отдельные молитвенные просьбы о патриархе Варфоломее. Отметим, на сегодня УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь неофициально подчинены Константинополю.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в Архиерейском объединительном соборе, на котором будет создана автокефальная церковь, должны принять минимум 10 архиереев УПЦ Московского патриархата.

"На этом соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну УПЦ", - отметил предстоятель УПЦ КП Филарет. По его словам, объединительный собор должен состояться в ближайшее время.

В то же время предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий потребовал согласовать название, устав и модель поместной православной церкви перед проведением собора. Однако он отказался назвать собственные предложения по этим пунктам.

 

Статус патриархата УПЦ КП могут признать не все поместные церкви, - Зоря
Новости Украины УПЦ КПпатриарх Варфоломей
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь