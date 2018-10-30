УПЦ Киевского патриархата будет поминать в молитвах патриарха Варфоломея

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Архиереям Киевского патриархата поручили поминать Варфоломея на богослужениях

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата будет поминать в молитвах Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение синода.

Сообщается, что синод поручил архиереям УПЦ Киевского патриархата в кафедральных соборах на богослужениях подносить отдельные молитвенные просьбы о патриархе Варфоломее. Отметим, на сегодня УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь неофициально подчинены Константинополю.

Напомним, ранее сообщалось, что участие в Архиерейском объединительном соборе, на котором будет создана автокефальная церковь, должны принять минимум 10 архиереев УПЦ Московского патриархата.

"На этом соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну УПЦ", - отметил предстоятель УПЦ КП Филарет. По его словам, объединительный собор должен состояться в ближайшее время.

В то же время предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий потребовал согласовать название, устав и модель поместной православной церкви перед проведением собора. Однако он отказался назвать собственные предложения по этим пунктам.