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УПЦ Київського патріархату буде поминати в молитвах патріарха Варфоломія

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 09:19
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Архієреям Київського патріархату доручили поминати Варфоломія на богослужіннях

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату буде поминати в молитвах Вселенського патріарха Варфоломія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення синода.

Повідомляється, що синод доручив архиєреям УПЦ Київського патріархату в кафедральних соборах на богослужіннях підносити окремі молитовні прохання про патріарха Варфоломее. Зазначимо, на сьогодні УПЦ КП і Українська автокефальна православна церква неофіційно підпорядковані Константинополю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що участь в Архієрейському об'єднавчому соборі, на якому буде створена автокефальна церква, мають взяти мінімум 10 архиєреїв УПЦ Московського патріархату.

"На цьому соборі буде зафіксовано об'єднання всіх трьох церков в одну УПЦ", - зазначив предстоятель УПЦ КП Філарет. За його словами, об'єднавчий собор повинен відбутися найближчим часом.

У той же час предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій вимагає погодити назву, статут і модель помісної православної церкви перед проведенням собору. Однак він відмовився назвати власні пропозиції по цим пунктам.

 

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Новини України УПЦ КПпатріарх Варфоломій
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