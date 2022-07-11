Упростил порядки. Путин решил раздать паспорта РФ всем гражданам Украины

Президент России Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем, кто постоянно проживает на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.
Согласно указу, все граждане Украины или лица без гражданства, которые постоянно проживают на ее территории, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Отметим, до нынешнего указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена расширить географию мобилизации украинцев на оккупированных территориях. И одним из условий для мобилизации является именно получение российского паспорта.
С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан Российской Федерации.
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