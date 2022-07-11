Спростив порядки. Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.
Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.
Зазначимо, до нинішнього указу спрощений порядок отримання російського громадянства поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір розширити географію мобілізації українців на окупованих територіях. І однією з умов для мобілізації є саме отримання російського паспорта.
З 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для громадян Російської Федерації.
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