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Спростив порядки. Путін вирішив роздати паспорти РФ всім громадянам України

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім, хто постійно проживає на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Згідно з указом, всі громадяни України або особи без громадянства, які постійно проживають на її території, мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації в спрощеному порядку.

Зазначимо, до нинішнього указу спрощений порядок отримання російського громадянства поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має намір розширити географію мобілізації українців на окупованих територіях. І однією з умов для мобілізації є саме отримання російського паспорта.

З 1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для громадян Російської Федерації.

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