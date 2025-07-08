З управліннями НАТО та недружніх країн: у МЗС - нова структура

Як відзначив голова відомства, нова структура відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

Відтепер у міністерстві більше не буде департаменту роззброєння.

"Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", - наголосив Сибіга.

Крім того, у МЗС створено окреме управління НАТО. Раніше напрямки євроінтеграції та співпраці з Альянсом були об’єднані в одному департаменті. Тепер ці функції поділено: Департамент Європейського Союзу займатиметься питаннями вступу України до ЄС, а нове управління НАТО працюватиме над посиленням взаємодії з Альянсом і наближенням до членства.

Також у МЗС з’явилося спеціалізоване управління санкційної політики. Раніше питання санкцій були розпорошені між різними підрозділами, тепер цей напрямок буде централізовано координуватись – від посилення тиску на агресора до моніторингу дотримання обмежень та протидії їхньому обходу.

Оновлено і регіональний поділ: створено перший і другий європейські департаменти, а також окремі підрозділи для країн Латинської Америки, Карибського басейну, Азії, Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Північної та Центральної Африки. Сполучені Штати і Канада отримали власне управління, відокремлене від латиноамериканського напрямку.

У міністерстві також запроваджено нову систему розподілу обов’язків серед заступників міністра. Тепер є окремі заступники з питань європейської політики, міжнародної безпеки, глобальних питань і публічної дипломатії, а також цифровізації.

Ще одна важлива зміна - поява управління, яке займатиметься виключно країнами, ворожими до України. Серед них - Росія, Білорусь, Північна Корея та інші союзники Кремля. Головне завдання цього підрозділу – моніторинг загроз і формування відповідної політики без акценту на двосторонні відносини.

Увагу також приділено напрямку Центральної Азії - для нього створено окреме управління. Крім того, МЗС формує департамент економічної дипломатії та відновлення, який не лише сприятиме експорту, а й координуватиме міжнародну допомогу на відбудову України.

Особлива роль відводиться роботі з українцями за кордоном - замість управління закордонного українства тепер буде функціонувати департамент світового українства та гуманітарної співпраці.

В рамках нової структури також діятимуть департамент міжнародного права та протидії агресії (відповідатиме за юридичне переслідування Росії), оновлений департамент персоналу (з акцентом на кадрове оновлення), а також нові підрозділи: відділ кібердипломатії і сектор інновацій та штучного інтелекту.

Нові функції отримають Український інститут і Дипломатична академія ім. Г. Удовенка, яку планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

Реформа структури МЗС, за словами Сибіги, стала відповіддю на виклики воєнного часу й покликана зробити дипломатичну службу України ефективнішою в умовах війни.