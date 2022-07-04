"Управление санкций": ЕС может создать орган для контроля санкционной политики

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что официальные лица готовы ввести европейскую версию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), казначейского агентства США, которое занимается вопросом применения санкций.

По ее словам, ЕС мог бы предоставить своему запланированному Управлению по борьбе с отмыванием денег (AMLA) полномочия контроля за санкциями.

Отмечается, что политике санкций ЕС мешает неравномерное применение. Так, Европейская комиссия предлагает определенные меры, которые вступают в силу, если их одобрят все столицы ЕС, но их выполнение возлагается на национальные органы власти 27 государств-членов.

МакГиннес сказала, что в некоторых странах существует мощная инфраструктура по внедрению санкций, а в других - нет.

Так, депутаты Европарламента от центристской группы "Восстановить Европу" недавно внесли поправки к предложенному положение о создании AMLA. Это создаст новый "центральный офис", ответственный за контроль за национальными органами власти, которые применяют целевые финансовые санкции.

Андрей Ермак отметил, что создание такого органа может быть действительно эффективным решением, которое позволит принимать санкционные решения быстрее, чем сейчас по формуле поиска консенсуса среди всех членов Евросоюза.