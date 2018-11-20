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В управление полиции Киева доставили 3 человек за попытку перекрыть движение возле Рады, - Крищенко

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 18:53
В управление полиции Киева доставили 3 человек за попытку перекрыть движение возле Рады, - Крищенко
Фото: патрулирование под Радой (kyiv.npu.gov.ua)

На данный момент ситуация в Киеве спокойная

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в управление полиции доставили трех человек за попытку перекрыть движение возле Верховной рады Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, сегодня в центре Киева правоохранители работали в усиленном режиме.

"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной рады Украины, сотрудники полиции проводили мероприятия по его разблокировке. Трех человек доставили в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", - сообщил Крищенко.

Кроме того, отмечается, что правоохранители наблюдали за публичной безопасностью в местах сбора митингующих, чтобы не допустить провокаций и конфликтных ситуаций. Сейчас ситуация в Киеве спокойная.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усиленно патрулируют правительственный квартал в Киеве. К охране публичной безопасности сегодня были задействованы более 800 правоохранителей.

Отметим, на данный момент в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. В частности, движение транспорта перекрыто на ул. Михаила Грушевского.

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