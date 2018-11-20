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На дорогах Киева образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    20.11.2018 - 18:37
На дорогах Киева образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение транспорта в центре столицы осложнено

В Киеве сегодня вечером, 20 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, сегодня вечером в Киеве из-за аварии осложнено движение на мосту Метро, на Южном мосту продолжаются ремонтные работы, которые также влияют на интенсивность движения транспорта. Также движение осложнено на мосту Патона.

На правом берегу Киева дорожные работы ведутся на бульваре Тараса Шевченко, из-за чего движение транспорта осложнено. Пробки также образовались на Крещатике, бульваре Леси Украинки, на центральных улицах столицы, в районе Шулявского путепровода, на ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского, на проспекте Победы и на Большой Окружной дороге. Кроме того, движение перекрыто на ул. Михаила Грушевского.

На левом берегу Киева пробки образовались на Русановке, Днепровской набережной, на Позняках, Харьковском шоссе, в районе метро "Левобережная", на Дарницкой площади и на проспекте Юрия Гагарина.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский метрополитен во вторник, 20 ноября, заключил договор на строительство ветки метро на жилой массив Виноградарь. Во время строительства "Киевметрострой" планирует применить технологию вертикальных тоннелей. На сегодня идет оформление всех необходимых для начала работ документов.

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