До управління поліції Києва доставили 3 осіб за спробу перекрити рух біля Ради, - Крищенко

Фото: патрулювання під Радою (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі ситуація у Києві спокійна

Глава поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що до управління поліції доставили трьох осіб за спробу перекрити рух біля Верховної ради України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, сьогодні у центрі Києва правоохоронці працювали у посиленому режимі.

"Коли окремі учасники намагалися перекривати рух біля Верховної ради України, працівники поліції проводили заходи щодо його розблокування. Трьох осіб доставили до управління поліції для надання пояснень і проведення профілактичних бесід", - повідомив Крищенко.

Крім того, зазначається, що правоохоронці спостерігали за публічною безпекою у місцях збору мітингувальників, аби не допустити провокацій та конфліктних ситуацій. Наразі ситуація у Києві спокійна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України посилено патрулюють урядовий квартал у Києві. До охорони публічної безпеки сьогодні було задіяно понад 800 правоохоронців.

Зазначимо, наразі у Києві утворилися числені затори на дорогах. Зокрема, рух транспорту перекрито на вул. Михайла Грушевського.