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Управление госохраны призвало украинцев передавать координаты войск РФ

Автор: Антон Федорцив

Отечественная власть в очередной раз напомнила о необходимости максимального вклада каждого гражданина в общую победу над врагом в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль УГО в Facebook.

Управление госохраны напомнило, что замедление продвижения вражеских войск еще не является победой. В то же время "трудная работа" украинцев продолжается.

"Юг, север и восток! Украинские защитники нуждаются в вашей помощи. Собирайте и передавайте информацию о местах остановки, расположения и ночевки подразделений россиян, маршрутах их колонн обеспечения, фиксируйте координаты и присылайте на https://t.me/stop_russian_war_bot", – говорится в заявлении.

УДО также добавило, что особое значение имеет информация о перемещении российских систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, бронетехники, авиации и колонн с топливом. Вместе с тем украинцев попросили воздержаться от съемок техники врага, когда существует опасность для их жизни.

Напомним, что НАПК призвало делиться данными о коллаборантах и предателях.

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