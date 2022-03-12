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НАПК призвало предупреждать о коллаборантах и предателях

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Суббота 12 марта 2022 18:10
НАПК призвало предупреждать о коллаборантах и предателях Фото: НАПК призвало предупреждать по коллаборантам и предателям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призвало граждан сообщать о коллаборантах и предателях Украины. Часть команды сейчас подключилась к работе Службы безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Сообщить о предателях и коллаборантах можно написав на почту НАПК [email protected].

"Мы верим, что многие из вас знают о таких коллаборантах и могут сообщить об их подрывной деятельности факты, которых не найти в открытом доступе", - пишет пресс-служба.

В сообщении необходимо указать: описание фактов, свидетельствующих о помощи врагу, ссылка на источник в котором зафиксирован факт помощи, доказательства и данные о личности-коллаборанта.

НАПК призвало предупреждать о коллаборантах и предателях

Фото: НАПК призвало предупреждать по коллаборантам и предателям (Виталий Носач, РБК-Украина)

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