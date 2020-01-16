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Управление госохраны опровергает прослушку Гончарука

Новости » Политика     16.01.2020 - 11:58
Управление госохраны опровергает прослушку Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

УГО заявляет о непричастности к сливу записей в интернет

Управление государственный охраны опровергает информацию о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука и сливе записей в интернет. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

В заявлении говорится, что информация о сливе записей с совещания Гончарука со стороны УГО, а также о прослушке сотрудниками охранного ведомства не соответствует действительности.

"Военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предотвращение любой возможности прослушки должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

Также УГО просит СМИ не распространять информацию о сливе со стороны Управления госохраны.

Управление госохраны опровергает прослушку Гончарука

Напомним, ранее Гончарук отреагировал на скандал со сливом записей и заявил, что с начала работы против новой власти "работают много людей".

Накануне в сети обнародовали запись разговора Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. На записях он утверждает, что является профаном в экономике.

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Новости Украины охранапрослушкаАлексей Гончарук
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