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Управління держохорони спростувує прослуховування Гончарука

Новини » Політика     16.01.2020 - 11:58
Управління держохорони спростувує прослуховування Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

УДО заявляє про непричетність до зливу записів в інтернет

Управління державної охорони спростовує інформацію про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука та злив записів в інтернет. Про це йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

У заяві йдеться, що інформація про злив записів з наради Гончарука з боку УДО, а також про прослуховування співробітниками охоронного відомства не відповідає дійсності.

"Військовослужбовці Управління державної охорони та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на запобігання будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.

Також УДО просить ЗМІ не поширювати інформацію про злив з боку Управління держохорони.

Управління держохорони спростувує прослуховування Гончарука

Нагадаємо, раніше Гончарук відреагував на скандал зі зливом записів і заявив, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".

Напередодні в мережі оприлюднили запис розмови Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркарової і заступником голови НБУ Катериною Рожковою. На записах він стверджує, що є профаном в економіці.

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Новини України охранапрослушкаОлексій Гончарук
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