Вживання марихуани у Грузії стало легальним

У результаті цього рішення в Грузії скасовано санкції за вживання марихуани

Конституційний суд Грузії сьогодні, 30 липня, легалізував вживання марихуани. Про це повідомляє "Грузия Online".

Колегія у справах Конституційного суду розглянула спільний позов кандидата на пост президента від "Гірчі" Зураба Джапарідзе і члена цієї ж партії Вахтанга Мегрелішвілі, який передбачав скасування адміністративного штрафу за вживанням марихуани.

У своєму рішенні Конституційний суд зазначив, що споживання марихуани представляє дію, захищену правом на вільний розвиток особистості. У результаті цього рішення в Грузії скасовано санкції за вживання марихуани.

Нагадаємо, 26 липня британський міністр внутрішніх справ Саджид Джавід заявив, що лікарі-фахівці у Великій Британії з осені зможуть законно призначати лікарські засоби, одержані з коноплі.

За словами міністра, препарати з медичної коноплі, які відповідають стандартам безпеки і якості, повинні бути легальними для пацієнтів з "виключною клінічної потребою". Офіційні радники уряду щодо препаратів і головний лікар Англії, Саллі Девіс окремо прийшли до висновку про наявність доказів терапевтичної користі коноплі.