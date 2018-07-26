В Британии легализуют лекарственные средства из конопли

Официальные советники правительства и главный врач Англии Салли Дэвис пришли к выводу о наличии доказательств терапевтической пользы конопли

Врачи-специалисты в Великобритании с осени смогут законно назначать лекарственные средства, полученные из конопли. Об этом сообщил британский министр внутренних дел Саджид Джавид, пишет BBC.

Как отмечает Саджид, препараты из медицинской конопли, которые отвечают стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов с "исключительной клинической потребностью". Официальные советники правительства и главный врач Англии Салли Дэвис пришли к выводу о наличии доказательств терапевтической пользы конопли.

Обсуждение в Британии поднялись после того, как правительству пришлось в исключительном порядке разрешить использование конопли для лечения 12-летнего мальчика Билли Колдуела, который страдает тяжелой формой эпилепсии. Билли улетел в Канаду со своей матерью Шарлоттой, чтобы купить медицинское масло конопли, но когда они прилетели обратно в Лондон, таможенники конфисковали лекарства. Через несколько дней Билли госпитализировали в результате нескольких приступов.

"Недавние случаи, связанные с больными детьми, дали мне понять, что наша позиция в отношении лекарственных средств, связаных с канабисом, не является удовлетворительной. Именно поэтому мы начали рассмотрение и создали экспертную группу для консультирования по заявкам на лицензии в исключительных обстоятельствах. Это поможет пациентам с исключительной клинической необходимостью, но никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса для рекреационного использования", - заявил министр.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения, а также Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения теперь разработают четкое определение того, что представляет собой лекарственный продукт, получаемый из конопли, чтобы его можно было внести в список разрешенных препаратов и назначить, говорится в сообщении Министерства внутренних дел

В то же время, врачи все еще смогут обратиться к независимой экспертной группе от имени пациентов, которые желают получить доступ к этим продуктам.

Легализацию медицинского применения конопли провели такие страны ЕС, как например Португалия, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Австрия. Канада летом 2018 года стала первой из стран G7, которая полностью разрешила ее использование, в том числе в рекреационных целях, на национальном уровне.

Напомним, что в парламенте Канады поддержали легализацию марихуаны.