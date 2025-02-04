УПЛ зверстала календар під Реброва: "Динамо" та "Шахтар" зіграють в окремий день

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Особливої уваги заслуговує 21-й тур (основні дати 15-16 березня), який передуватиме матчам збірної України в Лізі націй проти Бельгії. "Синьо-жовті" гратимуть з "червоними дияволами" 20 березня у іспанській Мурсії (номінально домашній матч) та 23-го – у бельгійському Генку.

Через це наставник національної команди Сергій Ребров попросив перенести матчі клубів, де є збірники на більш ранні дати. Ліга пішла назустріч тренеру та призначила ігри за участі "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" на вівторок, 11 березня.

Розклад матчів УПЛ

19 тур

28 лютого (п’ятниця)

13:00, "Оболонь" – "Полісся"

15:30, "Ворскла" – "Динамо"

18:00, "Карпати" – ЛНЗ

1 березня (субота)

13:00, "Інгулець" – "Кривбас"

15:30, "Чорноморець" – "Лівий Берег"

18:00, "Шахтар" – "Олександрія"

2 березня (неділя)

15:30, "Зоря" – "Рух"

18:00, "Верес" – "Колос"

20 тур

6 березня (четвер)

13:00, "Ворскла" – "Карпати"

13:00, "Полісся" – "Чорноморець"

15:30, ЛНЗ – "Динамо"

18:00, "Шахтар" – "Кривбас"

7 березня (п’ятниця)

13:00, "Лівий Берег" – "Верес"

15:30, "Колос" – "Олександрія"

18:00, "Зоря" – "Оболонь"

8 березня (субота)

15:30, "Інгулець" – "Рух"

21 тур

11 березня (вівторок)

13:00, "Олександрія" – "Оболонь"

15:30, "Верес" – "Полісся"

15:30, "Динамо" – "Зоря"

18:00, "Карпати" – "Шахтар"

15 березня (субота)

15:30, "Кривбас" – "Лівий Берег"

18:00, "Рух" – "Ворскла"

16 березня (неділя)