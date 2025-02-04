УПЛ сверстала календарь под Реброва: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в отдельный день
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с датами проведения матчей 19, 20 и 21 туров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Особого внимания заслуживает 21-й тур (основные даты 15-16 марта), который будет предшествовать матчам сборной Украины в Лиге наций против Бельгии. "Сине-желтые" будут играть с "красными дьяволами" 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний матч) и 23-го - в бельгийском Генке.
Поэтому наставник национальной команды Сергей Ребров попросил перенести матчи клубов, где есть сборники на более ранние даты. Лига пошла навстречу тренеру и назначила игры с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" на вторник, 11 марта.
Расписание матчей УПЛ
19 тур
28 февраля (пятница)
- 13:00, "Оболонь" - "Полесье"
- 15:30, "Ворскла" - "Динамо"
- 18:00, "Карпаты" - ЛНЗ
1 марта (суббота)
- 13:00, "Ингулец" - "Кривбасс"
- 15:30, "Черноморец" - "Левый Берег"
- 18:00, "Шахтер" - "Александрия"
2 марта (воскресенье)
- 15:30, "Заря" - "Рух"
- 18:00, "Верес" - "Колос"
20 тур
6 марта (четверг)
- 13:00, "Ворскла" - "Карпаты"
- 13:00, "Полесье" - "Черноморец"
- 15:30, ЛНЗ - "Динамо"
- 18:00, "Шахтер" - "Кривбасс"
7 марта (пятница)
- 13:00, "Левый Берег" - "Верес"
- 15:30, "Колос" - "Александрия"
- 18:00, "Заря" - "Оболонь"
8 марта (суббота)
- 15:30, "Ингулец" - "Рух"
21 тур
11 марта (вторник)
- 13:00, "Александрия" - "Оболонь"
- 15:30, "Верес" - "Полесье"
- 15:30, "Динамо" - "Заря"
- 18:00, "Карпаты" - "Шахтер"
15 марта (суббота)
- 15:30, "Кривбасс" - "Левый Берег"
- 18:00, "Рух" - "Ворскла"
16 марта (воскресенье)
- 13:00, "Ингулец" - "Черноморец"
- 15:30, ЛНЗ - "Колос"
Ранее "Кривбасс" объявил о первом трансфере года.
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