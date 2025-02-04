УПЛ сверстала календарь под Реброва: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в отдельный день

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Особого внимания заслуживает 21-й тур (основные даты 15-16 марта), который будет предшествовать матчам сборной Украины в Лиге наций против Бельгии. "Сине-желтые" будут играть с "красными дьяволами" 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний матч) и 23-го - в бельгийском Генке.

Поэтому наставник национальной команды Сергей Ребров попросил перенести матчи клубов, где есть сборники на более ранние даты. Лига пошла навстречу тренеру и назначила игры с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" на вторник, 11 марта.

Расписание матчей УПЛ

19 тур

28 февраля (пятница)

13:00, "Оболонь" - "Полесье"

15:30, "Ворскла" - "Динамо"

18:00, "Карпаты" - ЛНЗ

1 марта (суббота)

13:00, "Ингулец" - "Кривбасс"

15:30, "Черноморец" - "Левый Берег"

18:00, "Шахтер" - "Александрия"

2 марта (воскресенье)

15:30, "Заря" - "Рух"

18:00, "Верес" - "Колос"

20 тур

6 марта (четверг)

13:00, "Ворскла" - "Карпаты"

13:00, "Полесье" - "Черноморец"

15:30, ЛНЗ - "Динамо"

18:00, "Шахтер" - "Кривбасс"

7 марта (пятница)

13:00, "Левый Берег" - "Верес"

15:30, "Колос" - "Александрия"

18:00, "Заря" - "Оболонь"

8 марта (суббота)

15:30, "Ингулец" - "Рух"

21 тур

11 марта (вторник)

13:00, "Александрия" - "Оболонь"

15:30, "Верес" - "Полесье"

15:30, "Динамо" - "Заря"

18:00, "Карпаты" - "Шахтер"

15 марта (суббота)

15:30, "Кривбасс" - "Левый Берег"

18:00, "Рух" - "Ворскла"

16 марта (воскресенье)