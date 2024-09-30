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УПЛ: "Зоря" здолала "Ворсклу" з ювілейним голом у чемпіонаті

Київ, Понеділок 30 вересня 2024 19:52
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УПЛ: "Зоря" здолала "Ворсклу" з ювілейним голом у чемпіонаті Фото: Пилип Будківський (у центрі) в обіймах партнерів (instagram.com/zoryaluhansk)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" переграла "Ворсклу" з Полтави в рамках 8-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Зоря" – "Ворскла" – 2:0

Голи: Будківський, 45, Джордан, 85

Полтавці в перші хвилини змарнували кілька нагод забити. Наприклад, постріл Мякушка під поперечину парирував Турбаєвський, а потужний удар Крупського пройшов над воротами. У відповідь Мічін після зміщення з флангу відправив м'яч поруч із дев'яткою.

Лише після пострілу Нестеренка повз ворота "Зоря" перехопила ініціативу. У середині тайму підопічні Младена Бартуловіча не реалізували кілька моментів. Зокрема, Мічін і Горбач не пробили Ісенка. Натомість ще один постріл серба просвистів біля дев'ятки, а Яцик трохи недокрутив м'яч у кут.

Зрештою, луганський колектив оформив гол у роздягальню. Допоміг номінальним господарям стандарт. Після навісу від лівого прапорця Будківський зреагував на відскок від партнера та вгатив м'яч під поперечину воріт "Ворскли". Гол ще й виявився ювілейним – 800-м для "Зорі" в УПЛ.

Після перерви команда Бартуловіча могла розвинути успіх. Ось Горбач увірвався в штрафний з лівого флангу, але пробив вище воріт. Далі Мічін і Антюх не змогли забити впродовж однієї атаки – удар першого парирував Ісенко, а другий на добиванні відправив м'яч мимо рамки.

На 77-й хвилині ще раз пильність голкіпера полтавців перевірив Антюх. "Ворскла" могла вирвати нічию за лічені хвилини до фінального свистка, але Черниш після відскоку з центру штрафного пробив поруч зі стійкою. "Зоря" відплатила в наступній же атаці – Джордан головою замкнув ближню стійку після навісу Антюха з кутового.

Упевнена перемога дозволила хлопцям Бартуловіча піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги (12 очок). Тим часом полтавський колектив опустися на 9-ту сходинку (9 пунктів).

До слова, напередодні "Динамо" розгромило "Лівий Берег" у дербі Києва.

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Ворскла Чемпіонат України Зоря УПЛ
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