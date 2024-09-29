"Динамо" з голом Бражка з центра поля розгромило "Лівий Берег" у дербі Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Лівий Берег" – "Динамо" – 0:3

Голи: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1

Вилучення: Самар, 80 (ЛБ, друга жовта картка)

"Біло-сині" заволоділи ініціативою з перших хвилин. "Лелеки" натомість притиснулися до власних воріт, виглядаючи можливість втекти в контратаку. Тиск "Динамо" обернувся швидким голом – Караваєв після невдалого кутового прострілив уздовж воріт, а Михавко вчасно підставив ногу.

Команда Олександра Шовковського продовжила накочувати хвилі атак на ворота Механіва. На 19-й хвилині шедевр виконав Ярмоленко. Ветеран столичного гранда майстерно замкнув п'ятою простріл Вівчаренка, та за мить до того опинився в офсайді.

"Лівий Берег" прийшов до тями в середині тайму. Після помилки оборонця Синиця пробив під поперечину "біло-синіх" – Бущан не дрімав. "Лелеки" вирівняли відсоток володіння м'ячем перед перервою, але до реальних нагод забити справу не довели.

Зі стартом другої половини стало цікавіше по обидва боки поля. Діагональний удар Герреро парирував Механів, Кабаєв відправив м'яч вище воріт, а після елегатного "черпака" Буяльського господарям на підмогу прийшла поперечина. Натомість Бущан попрацював після випадів Галаса та Козака головами.

Без гола-красеня матч у передмісті Києва не обійшовся. На 62-й хвилині шедевр виконав Бражко. Півзахисник "Динамо" класно зорієнтувався після неточної передачі Механіва в коридор і потужним ударом із центрального кола перекинув воротаря.

Другий м'яч фактично вирішив долю протистояння. Остаточно шанси "Лівого Берега" впали до нуля на 80-й хвилині, коли Самар у банальній ситуації отримав другий "гірчичник" і залишив господарів у меншості. У більшості "Динамо" забило втретє – Рубчинський в доданий час проштовхнув м'яч за лінію після відскоку в межах штрафного.

Успіх у дербі повернув команду Шовковського в лідери Прем'єр-ліги. Столичний гранд набрав 19 очок і за додатковими показниками обійшов "Олександрію". "Лелеки" залишилися на 13-й сходинці (6 пунктів).