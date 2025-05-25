"Зоря" вивела "Полісся" в Лігу конференцій: відомі всі представники в єврокубках від УПЛ

Запеклою виявилася боротьба за останню путівку до єврокубків. За омріяну четверту сходинку в підсумковій таблиці української Прем'єр-ліги до останнього боролися житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".

УПЛ, 30-й тур

"Карпати" – "Зоря" – 1:3

Голи: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мічин, 58, Слесар, 73

"Полісся" – "Кривбас" – 1:1

Голи: Батіста, 50 – Твердохліб, 30

Розклади перед фінішем

Перед заключним туром "Полісся" мало 47 очок, "Карпати" та "Кривбас" – по 46.

Найзрозуміліше завдання було в "Полісся": перемога забезпечувала йому підсумкову четверту сходинку за будь-якого сценарію в паралельному поєдинку.

Найважче було "Кривбасу". Навіть перемога в житомирському матчі не гарантувала йому успіху в суперечці. Адже у випадку виграшу "Карпат" була б рівність балів, а в львів'ян – перевага в особистих зустрічах (3:0, 0:2).

"Карпатам" у свою чергу треба було перемагати "Зорю" і сподіватися, що "Полісся" втратить очки в матчі з криворіжцями. Якщо ж львів'яни та житомирці набирали рівну кількість балів, перевага була б в останніх за рахунок особистих матчів (3:1, 1:1).

Як пройшли матчі

Перший гол глядачі побачили у Львові: після затяжної атаки "Карпат" Бабогло заштовхав м'яч у ворота – 1:0. У Житомирі на той час табло показувало нулі, отже львівський клуб захопив лідерство в європейских перегонах.

Але все змінилося у середині перших таймів. Протягом п'яти хвилин "Зоря" зрівняла рахунок у Львові, а в Житомирі – Твердохліб вивів уперед "Кривбас". Тепер вже криворіжці виходили на четверту позицію. За таких результатів команди пішли на перерви.

На початку другої половини гри в Житомирі Батіста зробив рахунок – 1:1. Це влаштовувало "Полісся". Але у Львові другий м'яч міг будь-якої миті опинитися у воротах "Зорі" та перекреслити сподівання "вовків". Та й у Житомирі "Кривбас" не залишав надій на перемогу.

Під кінець матчів неочікувано перевернулася гра у Львові, де "Зоря" забила другий, а потім і третій голи. Стало ясно, що "Карпати" вибувають з боротьби, і тому все між собою мають вирішувати учасники житомирської зустрічі. Тут, незважаючи на всі зусилля гостей, справа так і завершилася нічиєю. Отже "Полісся" здобуло останню єврокубкову путівку.

Представництво України в єврокубках-2025/26

Таким чином остаточно визначилися всі представники України в континентальних змаганнях наступного сезону.

"Динамо" – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

"Шахтар" – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).

"Олександрія" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

"Полісся" – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд.

У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.