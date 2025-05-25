Чи проб'ється Довбик у Лігу чемпіонів: розв'язка в Серії А вже сьогодні

Після перемоги "Наполі" в чемпіонській суперечці з міланським "Інтером", головна інтрига в Серії А – остаточний розподіл місць у єврокубках. "Рома" Артема Довбика може опинитися як в Лізі чемпіонів, так і в Лізі конференцій.

Про ситуацію перед вирішальними матчами в 38-му турі чемпіонату Італії – розповідає РБК-Україна .

Три претенденти на останню путівку

Вже відомі три володаря місць в основному етапі ЛЧ від Італії. Це – "Наполі", "Інтер" (Мілан) та "Аталанта" з Бергамо. На останнє, четверте, перед фінальним туром претендують туринський "Ювентус" (67 очок) і два столичні колективи – "Рома" (66) та "Лаціо" (65).

Хоча "Ювентус" має невелику перевагу, ситуація для нього непроста. Туринцям обов'язково потрібно перемагати "Венецію", в якої свій інтерес – залишитись в еліті, для чого теж потрібна перемога.

"Ромі" Артема Довбика, щоб потрапити до Ліги чемпіонів потрібно перемагати немотивований "Торіно" в гостях і чекати на осічку "Ювентуса".

"Лаціо" в свою чергу необхідна домашня перемога над "Лечче", який б'ється за виживання, тому просто так здаватися не збирається. Також серед умов потрапляння "лаціале" до ЛЧ – поразка "Ювентуса" та втрата очок "Ромою".

Команда Довбика в наступному сезоні точно зіграє в єврокубках, але в якому саме турнірі – питання. Перемогою над "Торіно" "вовки" щонайменше гарантують собі участь в Лізі Європи. Натомість поразка та паралельний успіх "Лаціо" опустять "Рому" на 6-те місце – в зону Ліги конференцій.

Матчі за участю всіх трьох претендентів на ЛЧ відбудуться в неділю, 25 травня та розпочнуться в один час – о 21:45 за Києвом.

Серія А, матчі за вихід у ЛЧ

Неділя, 25 травня

21:45, "Венеція" – "Ювентус"

21:45, "Лаціо" – "Лечче"

21:45, "Торіно" – "Рома"

Зазначимо, що український форвард через травму пропустив матч проти "Мілана" в попередньому турі Серії А. Втім, перед грою з "Торіно" він повернувся до тренувань. Його ім'я – є у заявці "Роми". Тож Довбик має всі шанси зіграти в останньому поєдинку сезону.

Де дивитися матчі Серії А

Офіційним транслятором Серії А в Україні є медіасервіс MEGOGO. Покази матчів доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.