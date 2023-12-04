УПЛ: "Зоря" і "Рух" закрили тур безгольовою нічиєю

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Зоря" – "Рух" – 0:0

Довго команди не запрягали. Уже в дебюті на ударній позиції опинився хавбек луганців Чурко. Однак, із його пострілом із лінії штрафного впорався Ледвій. У відповідь "жовто-чорні" організували два удари з-за меж штрафного – обидва заблокували оборонці.

Перед перервою "Зоря" і "Рух" змарнували ще по одній нагоді. Спершу Мишньов потужно пробив зі штрафного метрів із 30-ти – кіпер невдало парирував, але оборона львів'ян підстрахувала. А згодом Квасниця після помилки Кирюханцева відправив м'яч поруч зі стійкою.

Він же побував в епіцентрі подій на старті другої половини. Квасниця опинився на добиванні після сейву воротаря, але поцілив у поперечину. Та розвитку ця ситуація не отримала. Обидві команди збилися на боротьбу між двома штрафними майданчиками, тож до реальних моментів справа так і не дійшла.

Як наслідок, "Рух" залишився на 5-й сходинці в українській Прем'єр-лізі (25 очок). Натомість "Зоря" йде на передостанній позиції. Луганський колектив набрав 11 пунктів.