UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УПЛ: "Зоря" і "Рух" закрили тур безгольовою нічиєю

Фото: Луганці та львів'яни в Ужгороді не забивали (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" розійшлася миром із львівським "Рухом" на фініші 16-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Зоря" – "Рух" – 0:0

 

Довго команди не запрягали. Уже в дебюті на ударній позиції опинився хавбек луганців Чурко. Однак, із його пострілом із лінії штрафного впорався Ледвій. У відповідь "жовто-чорні" організували два удари з-за меж штрафного – обидва заблокували оборонці.

Перед перервою "Зоря" і "Рух" змарнували ще по одній нагоді. Спершу Мишньов потужно пробив зі штрафного метрів із 30-ти – кіпер невдало парирував, але оборона львів'ян підстрахувала. А згодом Квасниця після помилки Кирюханцева відправив м'яч поруч зі стійкою.

Він же побував в епіцентрі подій на старті другої половини. Квасниця опинився на добиванні після сейву воротаря, але поцілив у поперечину. Та розвитку ця ситуація не отримала. Обидві команди збилися на боротьбу між двома штрафними майданчиками, тож до реальних моментів справа так і не дійшла.

Як наслідок, "Рух" залишився на 5-й сходинці в українській Прем'єр-лізі (25 очок). Натомість "Зоря" йде на передостанній позиції. Луганський колектив набрав 11 пунктів.

До слова, раніше "Динамо" скандально не змогло зіграти матч на Закарпатті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныЗаря