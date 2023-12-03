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Матч "Динамо" в УПЛ перенесли після зіграної хвилини: що трапилося

Закарпатська область, Неділя 03 грудня 2023 15:12
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Матч "Динамо" в УПЛ перенесли після зіграної хвилини: що трапилося Фото: "Біло-сині" провели на полі лише хвилину ігрового часу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 16-го туру між закарпатським "Минаєм" і київським "Динамо" зірвали затяжна повітряна тривога та проблемний стан місцевого стадіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook "біло-синіх".

Матч "Минай" – "Динамо" 3 грудня не дограють. Поєдинок розпочався о 13:00, але був перерваний масштабною повітряною тривогою. Утім, на поле команди з укриття не повернулись.

Делегат зустрічі прийняв рішення про перенесення поєдинку. На такий крок уповноважений УАФ пішов не тільки через затяжну повітряну тривогу. На домашній арені "Миная" немає штучного освітлення, а дограти за денного світла команди не встигли б.

Статус матчу наразі невідомий. Рішення щодо подальшої долі зустрічі приймуть у кабінетах. Серед варіантів – догравання поєдинку в інший день, перенесення на весну чи технічна поразка господарів.

Наразі "Динамо" не зможе піднятися вище 6-го місця в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Кияни набрали 22 очки та відстають на 11 пунктів від дуету лідерів ("Дніпро-1" і "Кривбас"). Утім, тепер "біло-сині" мають 4 поєдинки в запасі. "Минай" – безнадійний аутсайдер (6 очок).

До слова, напередодні "Дніпро-1" несподівано поступився "Ворсклі" в 16-му турі УПЛ.

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