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УПЛ: "Заря" и "Рух" закрыли тур безголевой ничьей

Фото: Луганчане и львовяне в Ужгороде не забивали (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" разошлась миром с львовским "Рухом" на финише 16-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Заря" – "Рух" – 0:0

 

Долго команды не запрягали. Уже в дебюте на ударной позиции оказался хавбек луганчан Чурко. Однако с его выстрелом с линии штрафной справился Ледвий. В ответ "желто-черные" организовали два удара из-за пределов штрафной – оба заблокировали защитники.

Перед перерывом "Заря" и "Рух" упустили еще по одной возможности. Сначала Мышнев мощно пробил со штрафного метров с 30-ти – кипер неудачно парировал, но оборона львовян подстраховала. А потом Квасница после ошибки Кирюханцева отправил мяч рядом со штангой.

Он же очутился в эпицентре событий на старте второй половины. Квасница оказался на добивании после сэйва вратаря, но попал в перекладину. Но развития эта ситуация не получила. Обе команды сбились на борьбу между двумя штрафными площадками, так что до реальных моментов дело так и не дошло.

Как следствие, "Рух" остался на 5-й строчке в украинской Премьер-лиге (25 очков). В свою очередь "Заря" идет на предпоследней позиции. Луганский коллектив набрал 11 пунктов.

К слову, ранее "Динамо" скандально не смогло сыграть матч на Закарпатье.

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